ليبيا – أكّد مدير شركة الخطوط الأفريقية بنغازي عبد الرحمن زيد على أنه تم عقد اجتماع بهدف وضع آلية لاستئناف الرحلات يوم الجمعة القادم بين بنغازي وطرابلس، وتم فتح المنظومة الخاصّة للطيران التي لاقت إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين.

مدير الخطوط الأفريقية بنغازي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إنّ الرحلات المجدولة حاليًا هي مؤقتة لتاريخ 10/26، وبعدها سيتم وضع جدول للرحلات يحتوي على رحلات من بنغازي إلى طرابلس، ومباشر بين مطار بنينا والإسكندرية و العكس، مؤكّدًا على أنّ الرحلات ستبدأ خلال الأسبوعين القادمين وبانتظار فتح الأجواء مع تونس، والموافقة على اعتماد الرحلات مابين بنغازي وعمّان.

ونوّه إلى أنّ جميع إمكانيات الشركة ستكون مسخّرة لكافّة التشغيل الذي ستحتاجه بنغازي، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم تخصيص طائرة يكون مبيتها في بنغازي وتكون رحلاتها متعددة ما بين الكفرة وسبها والإسكندرية وعمان، وبحسب إمكانية الجدول سيكون هناك طائرات كبيرة ومتوسّطة ستقوم بالسفر لبنغازي، وستقوم برحلات حسب احتياجات المدينة، وفقًا لقوله.

وأضاف: “الجدول الذي سيتم اعتماده أو جاهز خلال الأسبوع القادم هو الجدول الشتوي المكثّف، وفيه رحلات لجميع الدول التي من المعتاد وجود رحلات بينها وبين بنغازي، الجدول سيغطى بالكامل من شركة الخطوط الأفريقية من بنغازي. نحن نسعى لترسيخ خطوط الطيران التي يحتاجها الليبيون بشكل عام كالأردن والإسكندرية وتونس”.

كما بيّن أنه وبعد إحالة الإرشادات الخاصّة بمكافحة فيروس كورونا من قبل مصلحة الطيران المدني، تم الاتفاق على كل التدابير من قبل مدير محطّة المطار والطاقم التشغيلي المرافق له، وبالتالي تم اتخاذ كلّ الإجراءات لتنفيذها على الواقع أثناء القيام بتشغيل الرحلات.