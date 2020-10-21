ليبيا – قال المحلل الليبي عبد الله الخفيفي إن الزيارة التي سيقوم بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى روما تأتي للتنسيق بين روما وطرابلس حول الموقف الأوروبي، خاصّة مع تزايد السخط الدولي على تصرفات أنقرة، والدعوة لإخراج جميع جنودها ومرتزقتها من البلاد.

الخفيفي أشار وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أنّ روما مقرّبة من حكومة السراج، خاصّة أنها من أمّنت دخوله وحكومته إلى العاصمة عام 2016 على فرقاطة إيطالية.

ولم يستبعد الخفيفي أن يكون اللقاء لتقديم ضمانات إلى روما، خاصّة مع تزايد الحديث حول نية حكومة السراج للتقدّم عسكريًا نحو حقول تعمل بها شركة إيني الإيطالية في جنوب البلاد.

ومن المقرّر أن يرافق السراج خلال زيارته وزير خارجيته محمد سيالة ووزير داخليته فتحي باشاآغا.