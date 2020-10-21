الدولار ينخفض إلى دون 77 روبلا لأول مرة منذ 13 أكتوبر

الدولار ينخفض إلى دون 77 روبلا لأول مرة منذ 13 أكتوبر

روسيا – تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، إلى دون مستوى 77 روبلا، وذلك لأول مرة منذ 13 أكتوبر الجاري، وجاء ذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت موسكو، هبط سعر صرف الدولار بواقع 39 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.95 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 26 كوبيكا إلى 91.24 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء ارتفاع الروبل الروسي أمام الدولار بالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي هبطت بعد بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

وفي الأسواق العالمية تراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر اليوم، بعدما عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة، مما أثار موجة من التفاؤل في السوق.

وفي الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات إلى 92.801 نقطة.

المصدر: “نوفوستي” + “رويترز”