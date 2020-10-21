ليبيا – رأى عضو المركز الاعلامي لـ”عملية البنيان المرصوص” التابعة للرئاسي أحمد الروياتي أنّ مسار جنيف العسكري يمكن أن يكتب له النجاح؛ لأنه غير معني بالقضايا الرئيسة في “الصراع بين الوفاق وحفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

الروياتي أشار وفقًا لموقع “عربي 21” القطري إلى أنّ مسار جنيف العسكري معني بخلق بيئة مناسبة وحلحلة الإشكاليات المرتبطة بالترسيم السياسي القادم، المعني بقضية سرت والجفرة واحتمالية جعلها منطقة منزوعة السلاح في إطار تسوية.

واستطرد: “اللجان العسكرية مهمّتها الوصول لاتفاق جزئي يمهّد للحل السياسي، ويرتكز جوهر هذا الحلّ على منع نشوب حرب ومواجهة جديدة بين الطرفين؛ لأنّ أيّ حل في ليبيا لا بد أن يستند على ترتيبات أمنية متفق عليها”.