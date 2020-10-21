ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنويّ في المنطقة الوسطى التابعة للرئاسي ناصر القايد إنّ اجتماعات اللجنة المشتركة 5+5 واللقاءات التي تعقد بين الطرفين قد تكون من أفضل اللقاءات، خاصّة مع تعزيز الثقة بينهما.

القايد أوضح خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أنه تم التطرق لعدة نقاط، من صمنها أن تكون سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح، وبهذا يتحقّق التباعد بين الطرفين. وغيرها من النقاط التي تصبُّ في صالح كل الليبين كفتح المجالات الجوية للمطارات المدنية، وفتح الطرق، وتشكيل حرس للمنشآت النفطية مفصول لا يتدخّل به أحد، وإطلاق سراح المساجين المحتجزين بسبب قضايا بسيطة.

كما بيّن أن الجولة القادمة من المحاثات ستتم بعد تحديد آلية معينه لتنفيذ النقاط ومناقشة كل طرف لما تم التوافق عليه، بحيث تكون جميع النقاط التي طرحت قابلة للتنفيذ.

واستطرد زاعمًا : “أما بشأن تحشيدات حفتر، هل هو ما زال يستطيع أن يتحكّم فيها ويلتزم بما ستخرجه اللجنة؟ أم هناك من سيضغط عليه بتنازلات ويكون عليه ضغوطات؟ على الوفد العسكري أن يجتمع ويتفق على بعض الأمور، وأن يفرض على حفتر ما سيتم التوصّل إليه من قبل الأمم المتحدة ودول أخرى كبيرة”.