الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ما أجج المخاوف من حصول تخمة في إمدادات النفط العالمية.

كما أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم فاقم القلق إزاء تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم ديسمبر المقبل مستوى 42.70 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.1%، بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش.

وهبط خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي تسليم الشهر نفسه بنسبة 1% إلى 41.27 دولار. وكان الخامان قد ارتفعا في الجلسة السابقة.

وقال خبير الأسواق، تشيوكي تشن: “زيادة المخزونات الأمريكية، إلى جانب الصعود الأخير لحالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم، دفع المستثمرين لتعديل المراكز”.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت بـ 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر الجاري، لتصل إلى 490.6 مليون برميل، في حين توقع محللون انخفاضا قدره مليون برميل.

المصدر: “رويترز”