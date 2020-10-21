العراق – اختتمت اليوم الأربعاء وعبر الدائرة الالكترونية انتخابات اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة وتنافس فيها أكثر من 12 شخصية يمثلون مختلف البلدان العربية والخليجية في منطقة غرب آسيا على 3 مقاعد في غرب آسيا لتمثيله في الاتحاد الأسيوي والدولي.

وكان رئيس الإتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل العبادي أحد أبرز المرشحين ودخل بمنافسة قوية مع البحريني (الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الإتحاد العربي للكرة الطائرة لأكثر من دورة)، على منصب الرئيس.

وتعادل العبادي في الأصوات مع الشيخ علي بستة أصوات لكل منهما قبل أن يلجأن لجولة انتخابية فاصلة تفوق فيها البحريني آل خليفة بمجموع سبعة أصوات مقابل خمسة لرئيس الاتحاد العراقي.

وكالات