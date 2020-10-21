ليبيا – صرّح المتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأنّ مجلس النواب استأنف جلسته الرسمية في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، حيث ناقشت الجلسة قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي التي تم الغاؤها إبان النظام السابق.

بليحق أضاف -وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس أنه بعد تلاوة موادّ هذا القانون ومداولته تم التصويت على إقرار قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي، كما ناقش مجلس النواب القانون الخاصّ بجهاز الأمن الداخلي، وبعد تداول ومناقشة القانون تم الاتفاق على إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لإجراء بعض التعديلات الخاصّة بمواد القانون.

وقال بليحق إن الجلسة ناقشت تطوّرات الحوار السياسي وسبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، والحوارات الجارية خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.