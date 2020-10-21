ليبيا – جدّد تجمع تيار الوسط النيابي أمس الثلاثاء، دعوته أعضاء المجلس إلى الاجتماع في إحدى المدن الليبية بأسرع وقت، بهدف إعادة توحيد المجلس ودون اشتراطات مسبقة من أحد، مطالبًا ديوان المجلس والرئاسة بتوفير كل الإمكانات والدعم اللوجستي المطلوب دون أي شروط.

تجمع تيار الوسط قال بيان له: إنّ هذه الدعوة تأتي بعد انتهاء أسباب الانقسام والاستقطاب التي طالت مجلس النواب، وتوافر ظروف أفضل وأكثر ملاءمة لعودة المجلس للعمل، وإدراكًا من التجمّع لحجم المسؤوليات التي على عاتق المجلس، والتي لن يكون بمقدوره إنجازها دون التئامه وعودته للعمل بكامل أعضائه وكامل أطيافه رغم اختلافها.

وأكّد على أنه يتابع الأجواء الإيجابية التي أصبحت تسود الساحة السياسية في البلاد، بعد أن توقّف القتال ونزيف الدماء، وتحوّل الصراع إلى حوار سياسي سلمي، يهدف إلى إنهاء الأزمة وإعادة توحيد المؤسّسات وبنائها. وأضاف التجمع أنه “يتفهّم أسباب الانقسام الذي حصل في المجلس وقرار عدد كبير من النواب الانتقال للعمل من طرابلس، بعد أن تحوّل الخلاف إلى صراع مسلّح، استحال معه اجتماع الأطياف المختلفة في المجلس تحت نفس القبة وبنفس المكان”.