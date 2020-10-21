تركيا تعلن ضبط 220 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل

تركيا تعلن ضبط 220 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل

تركيا – أعلنت السلطات التركية، امس الثلاثاء، ضبط 220 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة قادمة من البرازيل، في ميناء ولاية مرسين جنوب تركيا.

وقال مكتب الادعاء العام في مرسين، عبر بيان، إن فرقة مكافحة جرائم المخدرات التابعة لمديرية أمن الولاية قامت بتفتيش الحاويات المحملة بالورق على متن السفينة القادمة من البرازيل، إلى ميناء مرسين الدولي.

وأوضح مكتب الادعاء أن الفرقة وجدت 220 كيلوغراما من الكوكايين مخبأة بين العبوات الورقية في الحاوية.

وأضاف البيان أن فرقة مكافحة جرائم المخدرات ضبطت الكوكايين كما أوقت شخصين مشتبه فيهما في إطار القضية.

المصدر: “الأناضول”