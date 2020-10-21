روسيا – حقق ميخائيل شيفلياكوف، الرجل الأقوى في روسيا، إنجازا فريدا، بعد تحطيمه رقما قياسيا عالميا برفع الأثقال بوزن 436 كغ، في فئة البالغين 40 عاما وأكثر.

وقام شيفلياكوف البالغ 40 عاما من مدينة أومسك الروسية، برفع 436 كغ من الحديد، محطما الرقم القياسي العالمي في الرفعة المميتة.

وقال ميخائيل بعد تسجيل الرقم القياسي: “الآن هدفي هو المشاركة في المنافسة على لقب أقوى رجل في العالم لعام 2020 في نوفمبر”.

ويعمل شيفلياكوف كحارس أمن في مدرسة ثانوية، واشتهر الروسي عقب مشاركته ببطولة أرنولد الرياضية لعام 2018، حيث قام برفع أثقال وصل وزنها إلى 426 كيلوغراما، ولم يمنع الدم الذي تدفق من أنف شيفلياكوف وقتها من رفعه للأثقال، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور.

ويحمل شيفلياكوف، الذي أدى خدمته العسكرية في البحرية الروسية، رقما قياسيا في الكتاب الروسي للأرقام القياسية، عندما نجح بسحب حافلة تزن 24 طنا لمسافة 2,75 متر.

المصدر: ren.tv