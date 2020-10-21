إنجلترا – أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها ستستثمر 33.6 مليون جنيه إسترليني (43.6 مليون دولار) لتمويل المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاحات ضد فيروس كورونا.

خلال هذه التجرية يمكن أن يصاب المتطوعون الملقحون بالمرض عمدا، لإثبات فعالية اللقاح وسيحتاج العلماء أولا إلى تصنيع سلالة فيروسية وتحديد أصغر جرعة من شأنها أن تصيب المتطوعين الذين سيكونون جميعا بالغين وأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما. عند الحصول على الموافقات التنظيمية والأخلاقية، ستجرى تجارب التحدي بين يناير ومارس من العام المقبل.

سيتم إجراء التجارب بواسطة شركة “hVIVO”، وهي وحدة تابعة لمجموعة الخدمات الصيدلانية Open Orphan.

وأشادت منظمة 1DaySooner، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن تجربة تحدي كوفيد- 19، بالقرار قائلة: “نحن سعداء لأن المملكة المتحدة تتبنى الإيثار لآلاف المتطوعين البريطانيين الذين يريدون هذه الدراسات… كل يوم بدون لقاح عالمي نخسر عددا كبيرا من الأرواح”. كما كشفت أن العدد الإجمالي للمتطوعين الذين سجلوا للمشاركة في تجارب التحدي البشري عبر 166 دولة بلغ 38659 شخصا.

المصدر: “Forbes”