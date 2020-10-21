إيران – أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، امس، على إمكانية العبور من الظروف الاقتصادية الراهنة لتخفيف الضغط عن الشرائح الضعيفة كهدف أساس للحكومة.

وقال خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي: “من أولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة في الظروف الخاصة الراهنة، الاستفادة من الطاقات والآليات الاقتصادية في البلاد واتخاذ تدابير خاصة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين والمواد الخام للمصانع ومواجهة إجراءات الحظر الظالمة المعادية والرامية إلى شل الإنتاج والاقتصاد”.

وأعتبر روحاني، أنه “يجب اتخاذ التمهيدات اللازمة في مجال السياسات التجارية وتوفير الموارد اللازمة للاستمرار في المشاريع الإنمائية من خلال بيع الأسهم والممتلكات الفائضة لدى الحكومة والأوراق المالية وإصلاح قانون الضرائب وإدارة السيولة النقدية لخفض حجم التضخم والتوجه نحو الإنتاج، من الاستراتيجيات الاقتصادية الأخرى للحكومة”.

وأشار إلى برامج الحكومة الأخرى في إرساء الاستقرار في سوق العملة الصعبة والسلع والسيطرة على التضخم، وقال: “أولوية الواردات متناسبة مع عوائد العملة الصعبة واتخاذ التدابير الخاصة حول العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات لتوفير حاجات الإنتاج والواردات على أساس خبرات الأشهر الأخيرة من ضمنها الإجراءات المهمة للحكومة في مجال سياسات العملة الصعبة والسلع”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن “أوضاع وظروف توفير السلع الأساسية للمواطنين وتوفير الأدوية في البلاد لا يدعو للقيود في توفيرها، وأن الأجهزة المعنية مكلفة ببذل جهود مضاعفة لتوفير هذه السلع والأدوية”.

وجاءت تصريحات روحاني، عقب استماعه إلى تقارير كل من محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي ووزير الصناعة والمناجم والتجارة علي رضا رزم حسيني، ووزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند، حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد في النصف الأول من العام الإيراني الجاري (بدا في 20 مارس الماضي) والإجراءات المخطط لها لإدارة القطاعات النقدية والتجارية والعملة الصعبة في الأشهر المتبقية من العام.

المصدر: وكالات