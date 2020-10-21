ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة “التجمع الإسلامي” المحظورة أمس الثلاثاء وفد أعضاء المجلس البلدي مصراتة المنتخب، الذي ضمّ كلًا من: عميد البلدية محمود السقوطري، وعضوي المجلس علي الناظوري وعمر النعاس، الذين هنّأهم على نجاح العملية الانتخابية متمنيًا لهم التوفيق .

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق المختنقات التي تواجه عمل البلدية والعمل على معالجتها؛ لا سيما الاحتياجات الضرورية لقطاع التعليم المتمثّلة في صيانة المرافق التعليمية، وإنشاء مدارس جديدة.

واستعرض المجتمعون مبادرة المجالس البلدية التي أعلن عنها مؤخّرًا لحلِّ مشكلة انقطاع الكهرباء، والتنسيق بين مؤسّسات الدولة لمعالجتها بشكل نهائي.

وبدوره، أكّد عماري على ضرورة استمرار التواصل المباشر لتذليل الصعوبات التي تعيق عمل المجالس البلدية وتمكينها من أداء المهام الموكلة لها واستلام اختصاصاتها، ومن أجل تفعيل الدور المنوط بها وجباية الإيرادات المحلّية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.