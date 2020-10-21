ليبيا – جدّد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية، تأكيده لما جاء في بيانه السابق، بخصوص التكليف الذي وصفه بـ”غير الشرعي” لـ”المدعو” محمد بعيو (رئيس المؤسسة الليبية للإعلام) بقطاع الإعلام.

عماري وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أشار إلى اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في قرار الرئاسي الذي وصفه بـ” غير الشرعي “، وفق قوله.

واختتم عماري زايد زاعمًا : “أن وصف جريمة العدوان على طرابلس بالحرب الأهلية من قبل محمد بعيو تزوير للحقائق، وطعن في شرعية المعركة التي خاضتها حكومة الوفاق، وإهانة لقياداتنا العسكرية وشهدائنا الأبرار”.

يشار إلى أن مسلحي ما تعرف بـ” كتيبة ثوار طرابلس ” قد قاموا بإختطاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للرئاسي محمد بعيو وإثنين من أبنائه من منزلهم بمنطقة السبعة شرق طرابلس وإقتادتهم إلى مقرها، فيما قام مسلحو، من ذات الكتيبة رفقة آخرين بمحاصرة مقر قناة ليبيا الرسمية وإزالة وسم إعلام السلام من الشاشة وإرجاع شعار “بركان الغضب” بشاشة قناة الدولة الليبية.

هذا وقد أكد مكتب النائب العام في طرابلس اليوم الأربعاء على عدم وجود أي أمر قبض أو توقيف بحق محمد بعيو في إشارة منه إلى عدم صحة إجراء إحتجاز الأخير .