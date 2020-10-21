فرنسا.. أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يقترب من المليون

فرنسا.. أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يقترب من المليون

فرنسا – سجلت فرنسا خلال اليوم الأخير رقما جديدا مرتفعا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بأكثر من 20 ألف حالة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 20468 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 930745 منذ بداية الجائحة.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 262 إلى 33885.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الخميس حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات.

المصدر: وكالات