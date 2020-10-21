ليبيا – أكّد ممثّل قبرص في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتّحدة خاريس خريستوستومو أمس الثلاثاء، أنّ بلاده تنضمّ إلى الدول الأعضاء الأخرى في الإعراب عن مخاوف جدّية بشأن تسجيل المعاهدة الخاصّة بليبيا، باعتبارها لا تفي بالمعايير اللازمة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتّحدة.

خرييستوستمو – في كلمة ألقاها بعنوان “تقوية وتعزيز إطار المعاهدات الدولية” ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية الرسمية “سي إن إيه” على موقعها الإلكتروني وفقًا لموقع “صدى البلد” المصري أمس الثلاثاء، قال: “إن هذا يبدو جليًا في الحالة التي أمامنا الآن لتسجيل مذكّرة تفاهم ثنائية لا تفي حتى بالمعايير الأولية من الوهلة الأولى للتسجيل، ومن الواضح أنها متجاوزة للسلطات، بالإضافة إلى أنها تتعارض بشكل صارخ مع الشرعية الدولية والقواعد الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك قانون الدولي للبحار”، وذلك في إشارة واضحة إلى مذكّرة التفاهم الأخيرة التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.