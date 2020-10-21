إنجلترا – صرح فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إن حارسه المنضم حديثا، إدوار ميندي، هو الحارس الأساسي للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الوقت الحالي، بدلا من كيبا أريزابالاجا.

وعاد ميندي إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وحافظ على نظافة شباكه في التعادل دون أهداف أمام أشبيلية.

وقال لامبارد للصحفيين ردا على سؤال حول اختيار ميندي ليكون الحارس الأساسي بدلا من أريزابالاجا، أغلى حارس في العالم عندما انضم لتشيلسي من أتليتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو (94,69 مليون دولار)، قال: “لقد أدى بشكل رائع في المباريات الثلاث… لذا في الوقت الحالي نعم”.

وأضاف: “لقد قلت عند قدومه (ميندي) إن المنافسة ستكون قوية، نحن ندرك إمكاناته وهو ما أظهره بالفعل”.

وتابع: “لكن هذا الأمر يبقى مرشحا للتغيير، ولهذا السبب توجد منافسة في الأندية. أنا سعيد جدا بطريقة لعبه”.

وأثار تشيلسي جدلا بإعلان تسجيل بيتر تشيك كحارس رابع في تشكيلة النادي بالدوري الإنجليزي، حيث اعتزل الحارس التشيكي اللعب في 2019 ، لكن لامبارد قال إن هذا الاختيار جاء فقط بسبب الظروف التي لا سابق لها حاليا جراء وباء كوفيد-19.

ولن يشارك بيتر تشيك، البالغ عمره 38 عاما، والذي لعب لتشيلسي خلال الفترة 2004-2015، إلا في حالة الطوارئ.

وأضاف لامبارد: “كنا نملك هذا المكان في التشكيلة، ونحن نعرف هذا العام أنه يختلف عن أي عام آخر بسبب كوفيد والعزل، شعرنا أنه سيكون من السهل وجود بيتر في التشكيلة”.

وتابع: “إنه لا يزال صغيرا نسبيا، لقد أنهى مسيرته في الوقت الذي كان بوسعه الاستمرار، إنه يتدرب بانتظام إلى حد ما، وهو لائق، لست متأكدا إن كنا سنراه يلعب كثيرا هذا الموسم”.

المصدر: “رويترز”