للمرة الأولى منذ سنوات.. ممثلون عن روسيا وأوكرانيا يناقشون التعاون التجاري

للمرة الأولى منذ سنوات.. ممثلون عن روسيا وأوكرانيا يناقشون التعاون التجاري

موسكو – يعقد ممثلون عن قطاع الأعمال في روسيا وأوكرانيا اجتماعا في موسكو لبحث قضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” اليوم الأربعاء.

وتم تنظيم الفعالية من قبل غرفة التجارة والصناعة الروسية والرابطة الأوكرانية “رابطة بناة الآلات وأصحاب العمل في أوكرانيا”.

ويأتي هذا الاجتماع للمرة الأولى في 6 سنوات، حيث عقدت آخر مرة فعالية من هذا النوع بإشراف غرفة التجارة والصناعة في روسيا وأوكرانيا في يناير 2014.

وفي مطلع الشهر الجاري سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لثلاث شركات أوكرانية بتصدير منتجاتها إلى روسيا، على الرغم من القيود المفروضة من قبل موسكو على كييف.

المصدر: “نوفوستي”