وتواجه الفريقان في حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة حيث فاز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وكان مانشستر يونايتد قد تقدم بهدف من خلال ركلة جزاء، سجلها برونو فرنانديز في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.