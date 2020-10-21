ليبيا – نفى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو تلقّيه طلبًا رسميًا بشأن تبادل سجناء بين ليبيا وإيطاليا، في إشارة إلى أزمة الصيادين الصقلّيين المحتجزين في سجن بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

دي مايو وفي مقابلة خلال برنامج تلفزيوني يبثُّ اليوم الأربعاء ووفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “المسألة بسيطة للغاية، لدينا قوارب صيد إيطالية دخلت منطقة غير مصرّح بها، تلك المنطقة خاضعة لسيطرة قوات عسكرية”.

وفي معرض إجابته على سؤال فيما إذا كانت إيطاليا تعترف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها ليبيا سابقًا من جانب واحد، قال دي مايو: “نحن لا نعترف بها”.