مباحثات روسية جزائرية للتعاون في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات

الجزائر – التقى سفير روسيا في الجزائر، إيغور بيليايف، وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزائري، إبراهيم بومزال، الذي استضافه لبحث التعاون في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصالات.

وصدر بيان عن وزارة البريد والاتصالات أكد أن اللقاء بين الطرفين كان مثمرا.

تربط الجزائر وروسيا علاقات متينة تاريخيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي، لا سيما في مجال التعاون العسكري. وكان عمار بلحيمر، الناطق باسم الحكومة الجزائرية قد وصف هذه العلاقات في نهاية شهر أغسطس الماضي بـ “العلاقات الودية الأخوية”، وقال إنها “علاقة إستراتيجية قائمة بين الشعبين والبلدين على كافة المستويات”.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية وروسية.