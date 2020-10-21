الولايات المتحدة – أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينغسلي، أن “الحلفاء في الناتو” يؤيدون موقف واشنطن إزاء تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت3”.

وكتب المبعوث على “تويتر”، امس: “نواصل مشاوراتنا الوثيقة مع الشركاء في الناتو حول البرامج النووية لروسيا والصين. وقدمت معلومات إضافية حول نشر البلدين آلاف الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى”.

وأضاف: “نثمن تأييد حلفائنا لموقفنا”.

يذكر أن سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ينتهي في فبراير المقبل. وتجري موسكو وواشنطن مشاورات حول تمديد المعاهدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح تمديد سريان المعاهدة لمدة عام واحد دون أي شروط إضافية، بينما لم توافق واشنطن على ذلك وقامت بطرح شروطها لتمديد المعاهدة.

وفي حال عدم تمديد المعاهدة المذكورة لن يبقى هناك أي معاهدة دولية سارية المفعول تحد من الترسانة النووية لروسيا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي