مرتضى منصور يرد على فكرة تأجيل مواجهة الرجاء ويعلن موقف الزمالك

مرتضى منصور يرد على فكرة تأجيل مواجهة الرجاء ويعلن موقف الزمالك

مصر – حسم مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، موقف ناديه من تأجيل مواجهة الرجاء البيضاوي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق المغربي.

وصرح مرتضى عبر قناة “الحدث اليوم” أن النادي مع مبادرة تأجيل المباراة، لأن مصر والمغرب شعب واحد.

وقال رئيس “القلعة البيضاء” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “زملكاوي” المذاع على قناة “الزمالك” عن تأجيل المباراة: “نحن نتعامل بضمير وشرف، وشعبية نادي الزمالك في إفريقيا والوطن العربي تظهر في هذه المواقف المشرفة”.

وأوضح أنه لا ينتظر تقدم الرجاء بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي، بل يرحب بتأجيل المباراة لحين تعافي اللاعبين تماما، مشددا على أن “سلامة أي لاعب أهم من بطولة في كرة القدم”.

ولفت إلى أنه يترقب موقف الاتحاد الإفريقي “كاف” النهائي بخصوص المباراة، مؤكدا أنه يتمنى حضور الجماهير لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الناديين المصريين الأهلي والزمالك(حال تأهلهما)، وتخصيص الإيرادات لمشروع خيري.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نظيره الرجاء في المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يلتقي الأهلي والوداد المغربي في مباراة إياب لنصف نهائي المسابقة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”