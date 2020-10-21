إسبانيا – فاز فريق برشلونة الاسباني، على ضيفه فريق فيرينتسفاروشي المجري، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، امس الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لمباريات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
وتناوب على تسجيل خماسية البارسا كل من ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وأنسو فاتي في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 52، وبيدري في الدقيقة 82، وديمبلي في الدقيقة 89، بينما سجل خاراتين هدف فيرينتسفاروشي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
بهذا الانتصار برشلونة حصد أول ثلاث نقاط في مسابقة دوري الابطال هذا الموسم، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي انتصر على دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة.
بهذا الانتصار برشلونة حصد أول ثلاث نقاط في مسابقة دوري الابطال هذا الموسم، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي انتصر على دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة.
وكالات