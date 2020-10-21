وتناوب على تسجيل خماسية البارسا كل من ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وأنسو فاتي في الدقيقة 42، وكوتينيو في الدقيقة 52، وبيدري في الدقيقة 82، وديمبلي في الدقيقة 89، بينما سجل خاراتين هدف فيرينتسفاروشي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

بهذا الانتصار برشلونة حصد أول ثلاث نقاط في مسابقة دوري الابطال هذا الموسم، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي انتصر على دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة.