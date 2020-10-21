إسبانيا – نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية صورة للحظة خروج بيدري غونزاليس، نجم برشلونة البالغ 17 عاما، من ملعب كامب نو، مستقلا سيارة أجرة، عقب انتهاء المواجهة مع فيرينتسفاروش الهنغاري.

وسجل بيدري هدفا من أهداف برشلونة الخمسة (5-1) في شباك ضيفه الهنغاري في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء في مستهل دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيدري لا يزال تحت السن القانوني للحصول على رخصة قيادة وبالتالي يحضر ويغادر يوميا بسيارة أجرة (تاكسي).

بالمقابل، فإن أنسو فاتي، لاعب برشلونة الآخر البالغ من العمر 17 عاما أيضا يأتي ويرحل في السيارة التي يقودها والده.

وظهر بيدري لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بحصوله على 27 دقيقة أمام فيرينتسفاروش، وعلى الرغم من لعب معظم الدقائق حين كان برشلونة بـ 10 لاعبين فقط بسبب طرد بيكيه، إلا أن الوافد حديثا إلى النادي الكتالوني من لاس بالماس تمكن من هز الشباك ليعلن عن النتيجة 4-1 بعد تمريرة حاسمة من الفرنسي عثمان ديمبيلي.

المصدر: وكالات