ليبيا – تم أمس الأربعاء عملية التسليم والاستلام بين رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي أحمد خليفة بريدان، وخلفه إبراهيم علي الجيار.

اللجنة المكلفة بالتسليم والاستلام ضمت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة الليبية وكيل وزارة الدفاع المكلّف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عيسى العيساوي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء رضا الفريطيس، والسيد منصور الطيب مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية بالصندوق عضو اللجنة.

وأكّدت اللجنة على أن بريدان قدم تعاونًا منقطع النظير في الامتثال لقرار مجلس الوزراء، وإجراءات التسليم والاستلام للجنة إدارة الصندوق، مقدمةً له الشكر والتقدير والثناء على عمله طيلة المدة السابقة.