بروكسل – تراجعت أسهم أوروبا بفعل القلق إزاء أحدث قيود “كوفيد-19” وتعثر محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وهو ما غطى على أجواء تفاؤل أثارتها أرباح قوية من عدة شركات وبنوك.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.35 بالمئة.

وكان المؤشر القياسي قد تعافى بحوالي 35 في المئة من هبوطه الحاد بسبب الجائحة في مارس، لكنه يجد صعوبة في الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة بينما تنتشر موجة ثانية من الفيروس.

ومن بين البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.9 بالمئة بينما تراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.27 بالمئة.

كما أغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بلا تغير يذكر.

وفرضت إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قيودا لكبح انتشار فيروس كورونا تهدد بتقويض تعاف اقتصادي غض.

وفي إيرلندا قال وزير المالية إن القيود الجديدة في البلاد ستدفع الناتج المحلي الإجمالي للهبوط 3.5 بالمئة هذا العام.

المصدر: رويترز