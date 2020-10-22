البرازيل – أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، امس تسجيلها 24818 إصابة و566 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24818، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 5.3 مليون حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 17 أكتوبر 24062 حالة، وفي 18 أكتوبر 10982، وفي 19 أكتوبر 15383، وفي 20 أكتوبر 23227.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 566 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 155403 حالات.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم أكتوبر 461 حالة، وفي 18 أكتوبر 230، وفي 19 أكتوبر 271، وفي 20 أكتوبر 661.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات