ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخّرًا لرئيس المؤسّسة الليبية للإعلام التابعة للرئاسي محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

البعثة وفي بيان لها تلقّت المرصد نسخة منه أشارت إلى أن الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية ألقت الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحفيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.

ودعت إلى ضرورة احترام سيادة القانون، مجدّدة تأكيدها أن الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وشدّدت البعثة على وجوب ضمان الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين والإعلاميين.

وذكرت البعثة أن بعيو اعتقل في الـ20 من أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية هند عمار. وعلمت البعثة أنه تم الإفراج عن ولدي بعيو بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن عمار الليلة الماضية.

يشار إلى أن مكتب النائب العام في طرابلس قد نفى وجود أي أمر قبض أو سبب لقيام ما تعرف بـ”كتيبة ثوار طرابلس” بقيادة أيوب بو راس بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاعلام التابعة للرئاسي الصحفي محمد بعيو.