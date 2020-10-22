ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الأربعاء أوضاع الجنوب الليبي، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة احتياجات المنطقة الجنوبية خاصّة في قطاع الصحّة.

ومنح رئيس مجلس الوزراء الإذن بإنشاء مراكز لمرضى السكري والكلى في منطقة القرضة الشاطئ، إضافة إلى تجهيز مستشفى القرضة القروي.

كما منح الثني الإذن بإنشاء مركز لعلاج السكري في منطقة حوض مرزوق، إضافة إلى حفر آبار للمياه بجلبل الحساونة.