الخرطوم.. إجراءات أمنية غير مسبوقة تزامنا مع مظاهرات تدعو لإسقاط الحكومة

الخرطوم.. إجراءات أمنية غير مسبوقة تزامنا مع مظاهرات تدعو لإسقاط الحكومة

السودان – تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات بين المحتجين والأجهزة الأمنية، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولو دخول البرلمان السوداني بأمدرمان.

وفرضت السلطات السودانية، منذ صباح امس الأربعاء، إجراءت أمنية غير مسبوقة، حيث تم إغلاق مركز المدينة، وانتشرت قوات أمنية بالقرب من القيادة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء والوزارات.

وأفاد مراسلنا بأن وحدات من الجيش انتشرت بكثافة وأغقلت جميع الجسور الرابطة بين الخرطوم وبحري وأم درمان في الاتجاه المؤدي للخرطوم.

وتتزامن هذه الإجراءات الأمنية المشددة مع المظاهرات التي دعت لها أكثر من قوة سياسية ومنظمات مدنية لإسقاط الحكومة الانتقالية الحالية.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، ويتقاسم السلطة الآن الجيش وقوى الحرية والتغيير.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة تسببت في تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص في المواد الأساسية.

المصدر: RT