فيتنام – كشف موقع “Viet Defense” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن فيتنام تعكف على تحويل طائراتها من طراز “ميع – 21” التي أخرجتها من الخدمة إلى طائرات مسيرة قتالية.

ولفت المصدر إلى أن تحويل هذا النوع من المقاتلات السوفيتية إلى طائرات مسيرة ليس بالأمر الهين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الأبحاث في فيتنام جارية بالفعل لتحقيق هذا الهدف، وقد نجح الخبراء الفيتناميون حتى الآن في العمل المتعلق بالهبوط الصحيح الذاتي لطائرة المستقبل.

ورأى الموقع أن تحويل “ميغ – 21” إلى طائرة مسيرة يمكن أن يجلب فوائد كبيرة للقوات الجوية الفيتنامية، حيث يمكن استخدامها على سبيل المثال، كأهداف لأنظمة الدفاع الجوي الفيتنامية “إس – 300″، أو استخدامها بمثابة قذائف طائرة.

يشار إلى أن الطائرة “ميغ – 21” هي مقاتلة سوفيتية من الجيل الثالث الأسرع من الصوت، وقد طوّرت في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي.

وقد استخدم هذا الطراز من المقاتلات في العديد من النزاعات، وتعد اليوم من أكثر الطائرات الأسرع من الصوت التي أنتجت وانتشرت على نطاق واسع، حيث صنع منها في الاتحاد السوفيتي أكثر من 11 ألف طائرة بمختلف التعديلات، ناهيك عن الأعداد الكبيرة الأخرى التي أنتجت في الصين.

يشار إلى أن وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن أذربيجان بدأت في تحويل طائرات “آن – 2” القديمة إلى طائرات مسيرة قتالية.

المصدر: Viet Defense