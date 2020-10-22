ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والوفد المرافق له أمس الأربعاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وذلك في مقر وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط.

الطرفان ناقشا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مسارات الحوار السياسي الليبي التي تستضيفها المغرب، وسبل إنجاحها.

وأكّد المشري حرص المجلس على التمسك بما وصفها بـ”الثوابت الوطنية” في كل مسارات وجولات الحوارات، مثمنًا رعاية المغرب للقاءات الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر فيما بينها.