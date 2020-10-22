تونس – حذر وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، من أن ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد يهدد باستنزاف القدرة الاستيعابية لغرف العناية المركزة في مستشفيات البلاد.

وأكد المهدي للصحفيين، امس، أن طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العامة بتونس وصلت حتى اليوم إلى حوالي 80%، في ظل الانتشار السريع للفيروس التاجي، موضحا أن 145 مصابا بالوباء يرقدون في أقسام العناية المركزة التي تقدر طاقتها الاستيعابية الإجمالية بـ181 سريرا للإنعاش.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلت في تونس منذ بداية الجائحة عتبة الـ45 ألفا، منها 740 حالة وفاة.

وقد اضطرت الحكومة التونسية في وقت سابق من الشهر الجاري إلى فرض حظر تجوال في العاصمة، في محاولة لردع الموجة الثانية من الوباء، لكن رئيس الوزراء، هشام المشيشي، أعلن أنه لا ينوي فرض إغلاق شامل جديد، تحسبا للعواقب الاقتصادية الوخيمة لهذا الإجراء.

المصدر: رويترز