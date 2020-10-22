العراق – أعلنت مصادر مطلعة لصحيفة “الصباح” الرسمية في العراق، عن زيارة يقوم بها رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي إلى العراق الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها، إن “الوفد سيناقش عددا من البنود والاتفاقيات التي وقعت بين العراق ومصر سابقا خلال اجتماعات اللجنة العراقية المصرية التي عقدت عام 2009 برئاسة وزيري خارجية البلدين”.

وأضافت: “كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات متعددة تخص الطاقة والكهرباء والإسكان والتنمية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وتبادل الخبرات وغيرها”.

المصدر: صحيفة “الصباح” الرسمية