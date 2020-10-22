ليبيا – قال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل إنّ الجميع يريد السلام ولا أحد يرغب بالدمار، مؤكّدًا على تأييدهم لأي حوار يؤدي للم الشمل للوصول إلى ليبيا المنشودة التي طال انتظارها.
شوايل شدّد خلال مداخلة هاتفيه عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد على ضرورة أن تكون الحلول نابعة من الإرادة الوطنية المتمثّلة بالشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الوطن وليس سلام الإذعان.
وأضاف: “الكثير يعرف معنى عقود الإذعان، شروط مسبقة ويجب أن تقبل بها، أو سلام تفرضه دول لمصلحتها تحقق أطماعها في ثروات الشعب الليبي. لماذا الإصرار على المنطقة الخضراء؟ هل لسحب الجيش للخلف؟ لمصلحتهم أم مصلحة تركيا؟ ولماذا الآن مصرون على إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية؟ كلها محاولات مشبوهة ورائها أيدٍ خفية لتكون المنطقة النفطية قريبة منهم وتحت قبضتهم”.