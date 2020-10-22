ليبيا – وجه مجلس قبيلة أولاد بعيو خطاب لأعيان وحكماء مدينة مصراتة بشأن اعتقال ما تعرف بـ”كتيبة ثوار طرابلس” بقيادة أيوب بوراس لرئيس مؤسسة الإعلام التابعة للرئاسي محمد بعيو .

المجلس قال في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه :”نرفع إليكم الشكوى الواردة إلينا من عائلة محمد عمر بعيو ، حيث تعرض بيته بطرابلس للهجوم المسلح واسرته بالداخل وقبضوا عليه مع اثنين من أبنائه ، وسرقوا ثلاث سيارت خاصة ، ومصوغات اسرته و اموال نقدية ، كما سرقوا جوزات السفر و النقالات”.

ونوه المجلس الى ان كتيبة ثوارطرابلس أعلنت بإمرة ايوب ابوراص المسؤولية عن ذلك حيث نشرت في صفحتها صورة يظهر فيها محمد عمر بعيو حيث تستند الكتيبة بحسب ما ذكرت على أمر بالقبض صادر من أسامة الجويلي ، وقد أطلق سراح ابنیه وفيما لايزال محمد بحسب بعض المعلومات الواردة محتجزا إلى الآن.

وأضاف:” وكما جرى العرف بمدينتنا في مصراته بان أي تعدي على مصراتي خارج المدينة تتولاه المدينة عبر مجلس أعيانهاومجلسها البلدي ولا تتولى القبيلة ذلك ، إذ يقتصر تدخلها في القضايا التي تحدث داخل مصراته فقط”.

وطالب المجلس في بيانه سرعة معالجة هذا الأمر والتواصل مع الجهات المختصة بطرابلس لإطلاق سراح إبنهم محمد وإذا كان ضده أي بلاغ او شكوى فمجال القضاء مفتوح، وأكد المجلس في بيانه على 8 نقاط بالخصوص تمثلت في التاليي:

1- هو موظف رسمي مكلف من قبل رئيس الحكومة فائز السراج برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام وعلما بان من يحتجزه يساوم حريته باستقالته من المؤسسة.

2- نحن لا ندافع عن الصفة بل عن الشخص كونه ينتمي لقبيلة أولاد بعيو ومن ثم لمدينة مصراتة.

3- سبق وان مرارا إلى هناك صفحات بالفيس تنتحل اسمه وتتولى نشر كلاما يتضاد مع قناعاته وممولة

وذلك بغرض الإيقاع به ولديه ما يؤيد ذلك من مراسلات رسمية يتبرا فيها من هذه الصفحات.

4- فور ماتم وصفه “بعدوان” حفتر على العاصمة وقف ضده ولديه الكثير من المناشير والمداخلات الإذاعية التي تزيد ذلك.

5- إزالة شعار بركان الغضب تم بإيعاز من بعثة الأمم المتحدة التي عمت خطابا مفاده أن المجتمعين في مسار

5+5.

5 .وضمن الفقرة الثالثة ، اتفقوا على وقف شعارات الحرب والخطاب التحريضي المتبادل ،فهو نفذ ما طلب

منه ، وقد إذاعت قناة فبراير مؤتمرا لحراك استرداد الشرعية طالبوا فيه يوقف التحريض الإعلامي والتحشيد

العسكري.

6- بخصوص تكليف الإعلامية التي اثير حولها الجدل فإنه كلف مشرفا عاما لقناة الوطنية وهو الذي اقترحها

بإدارة البرامج ، وهذا لا يعني التنصل بل يؤكد أنه لم يتم تعيينها رئيسة للقناة كما يروج البعض.

7- استقبال وفد من المنطقة الشرقية وتبادل الأسرى وهذا كله ضمن مسار التسوية والتهدئة الذي ترعاه تركيا

وروسيا ومن ضمن متطلباته فتح اللفط ، وتغيير الإعلام من إعلام حرب إلى إعلام سلام.

8- محمد عمر بعير ليس ضابطا بالجيش حتى يقع ضمن اختصاصات اللواء اسامة الجويلي وكان الأولى

أن يقبض على الضباط وأمري العمليات العسكرية التابعين لحفتر في عنوانه على العاصمة ومتواجدين حاليا في

والسيدة ستيفاني القائم باعمال المبعوث الأممي لليبيا أصدرت بيان إدانة لاعتقال ابننا محمد عمر بعيو وندعو

الى الإفراج الفوري عنه و غير المشروط ، وكذلك فعلت السفارة الكندية وعدة منظمات أخرى تختص بحقوق

الإنسان.

المجلس أشار الى أن الموقف يتطلب إصدار بیان واضح وعاجل في إدانة عملية الخطف وانتهاك حرمة البيوت والتعدي على الممتلكات، موضحًا ان المجلس تلقى اتصالات من جهات حقوقية دولية ووسائل إعلام محلية وخارجية ترغب في تسجيل موقف القبيلة والعائلة ، مؤكدة أنه سيتم وسوف يحيل ما يصدر عن مجلس أعيان وحكماء مصراتة من إجراءات بالخصوص للجهات ذات الاختصاص.