العراق – أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، اليوم الخميس، التزام حكومته بخفض إنتاج النفط الخام التزاما بمقررات اجتماعات “أوبك+” بكميات تتناسب مع إنتاجها من النفط.

وقال جوتيار في بيان صحفي، إن “إنتاج الإقليم من النفط الخام لا يتجاوز الـ10% من إجمالي إنتاج العراق، ولا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه”.

وأضاف: “تم خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من 453 مليار دينار إلى 320 مليار دينارعراقي شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد- 19)”.

وتابع المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، أن “الحكومة الاتحادية لم تصرف لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر (5-6-7) للعام الحالي، لذا، على الحكومة الاتحادية الأخذ بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر فبراير 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية”.

وأكد عادل: “سبق وأن تم الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ 18/4/2020، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك، وأكد فيه الجانبان على ضرورة مراعاة العدالة في تحديد نسبة التخفيض لإنتاج الإقليم من النفط الخام بحيث يكون على أساس كمية ما ينتجه الإقليم نسبة إلى الإنتاج الكلي للعراق، وعلى ألا يلحق ذلك التخفيض أضراراً مالية إضافية كبيرة بالإقليم”.

المصدر: RT