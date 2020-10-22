للمرة الأولى في أكثر من عام.. البيتكوين يصعد فوق 12500 دولار

للمرة الأولى في أكثر من عام.. البيتكوين يصعد فوق 12500 دولار

موسكو – صعد سعر العملة الرقمية البيتكوين، خلال تعاملات امس فوق مستوى 12500 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

وبحلول الساعة 17:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 6.68% إلى 12719 دولارا، وفقا لما أظهره موقع coindesk، المتخصص في متابعة أخبار العملات الرقمية.





وجاء الارتفاع بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن شركة “PayPal” انضمت اليوم إلى سوق العملات الرقمية، ما سيسمح لعملاء الشركة شراء وبيع وحيازة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

ووفقا للشركة فإن العملاء سيكون بإمكانهم استخدام البيتكوين ابتداء من العام القادم.

المصدر: وكالات