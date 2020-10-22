سوريا – افاد مصدر في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لـ RT، إن الجيش التركي استهدف عددا من القرى في الشمال السوري بقصف مكثف، بينما تمكنت “قسد”من إحباط هجوم في ريف الرقة.

وقال المصدر العسكري في (قسد) إن 10 من أفراد الفصائل الموالية لتركيا قتلوا أثناء محاولتهم التقدم مدعومين بإسناد من القوات التركية في ريف الرقة.

وأوضح أن الجيش التركي الذي يستهدف منذ ساعات قرى في ريف “تل أبيض”، كان قد جدد قصف ناحية عين عيسى الآهلة بالسكان شمال الرقة إضافة الى الطريق الدولي (M4)، أعقبه هجوم شاركت فيه الفصائل التي تدعمها أنقرة، وأحبطته (قسد).

بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن (قسد) أحبطت هجوما استهدف قرية فاطسة في ريف عين عيسى الشرقي، وقالت إنها أحرقت ودمرت مقرا للجيش التركي قريبا من منطقة الاشتباك بريف عين عيسى.

وأضافت تلك الوسائل أن الجيش التركي استهدف قرية الجرن في ريف تل أبيض الغربي بقصف مكثّف بالقذائف والصواريخ.

وأوضحت أن القصف الذي طال عدة قرى “ما زال مستمرا منذ مساء اليوم الأربعاء، وأن أضرار القصف اقتصرت على المادية، ولم يتم التبليغ عن أي خسائر بشرية”.

المصدر: RT + وسائل إعلام محلية