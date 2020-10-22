ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أنّ عملية فتح الطيران المدني بين مختلف الأقاليم الثلاثة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، ستساهم في ارتياح واسع عند كل الأطراف.

معزب أضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “اليوم المواطن الذي يريد أن يسافر من طرابلس إلى بنغازي يقطع طرقًا وعرة وخطيرة وتستغرق أكثر من عشرين ساعة، بينما الطريق الساحلية تستغرق نصف المدة”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك فإن انتشار وباء كورونا يستدعي نقل المصابين والإمدادات بين الأقاليم الثلاثة، وبدون طيران وطرق مفتوحة يصعب ذلك، تجميد أي نشاطات عسكرية من شأنها أن تعزز الثقة بين الجانبين على طاولة الحوار فليس من المنطقي أن يجري حوار تحت فوّهة المدافع”.

كما استطرد: “إذا تم تنفيذ ما توصّلت إليه اللجان العسكرية فسيكون له آثار على المستويين السياسي والأمني، ومن المتوقع الأسبوع الأول من نوفمبر أن تلتقي لجنة الحوار الرئيسة المكونة من 13+13 وباقي الأعضاء المستقلين، وهي التي ستبحث موضوع السلطة التنفيذية”.