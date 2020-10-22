ليبيا – أكّد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أنّ مقاربته لحل الأزمة الليبية تقوم على المسار الاقتصادي من خلال مشاركته في لقاء عدد من الخبراء، وابتعاده عن المسار الأمني والسياسي؛ لإيمانه بأن المشكلة التي تواجهها البلاد اقتصادية بالدرجة الأولى.

معيتيق وفي كلمته خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب دعم السياسات العامة بالمجلس الرئاسي، بحضور عضو المجلس أحمد حمزة وعدد من أعضاء مجلس الدولة ونواب طرابلس وعمداء البلديات، أضاف أن الليبيين لم تصلهم رسالة طمأنة بتحقيق التنمية والعدالة، وهو ما يبرر عدم رضاهم عن الحكومات المتعاقبة وفقدانهم الثقة فيها.

وأشار إلى أنّ الحوار مع الطرف الآخر يجري بانسجام مع مخرجات مؤتمر برلين وجهود البعثة الأممية، والذي يتمحور على استئناف إنتاج وتصدير النفط وإبعاده عن أي مشكلة سياسية لاحقة، وكذلك توحيد الميزاينة العامة للدولة، لافتًا إلى أن نجاح الحوار والاتفاق ينبغي أن يكون مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة.

وأعلن عن توصّل حكومة الوفاق لإعداد مشروع ميزانية شاملة ستعرض على اللجنة المالية للخروج بميزانية موحدة، مؤكدًا أن البلديات ستكون الطرف الأساسي في تنفيذها.

معيتيق أعرب عن أمله بأن تكون مدينة سرت في وقت قريب منطقة آمنة وانطلاقة لبرامج التنمية والبناء.