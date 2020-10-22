ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق إنّ الطرفين المتنازعين في ليبيا سيبدآن قريبًا العمل على وضع ميزانية موحّدة للدولة في إطار جهود التوصّل لاتفاق بينهما.

معيتيق وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” أمس الأربعاء أضاف: “اليوم نبحث عن توحيد الميزانية حتى تكون قناة الصرف قناة واحدة بين الطرفين”.

ونوّه إلى أن إنتاج ليبيا النفطي بلغ 500 ألف برميل يوميًا، هذا الأسبوع وسيزيد إلى ما بين 550 و560 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول، ثم مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي.

وذكر معيتيق أنّ حكومة الوفاق أعدت ميزانية لعام 2021 من المتوقع أن تكون بين 45 و48 مليار دينار (38-40 مليار دولار) تشمل تمويلًا للصحّة والتعليم وغيرهما من الخدمات العامة في أنحاء البلد.

وتابع: “من المتوقّع أن تقدّم الحكومة المنافسة في الشرق ميزانية متوقّعة بين خمسة وثمانية مليارات دينار”.

وأضاف: “وبعدها يبدأ العمل الفني الدقيق، وهو توحيد هاتين الميزانيتين حتى تخرج ميزانية واحدة. وهذا هو المبتغى الرئيسي من اللجان الفنية في موضوع توحيد الميزانية”.

عضو المجلس الرئاسي اختتم: “ويعتبر العمود الفقري للاتفاق (مع الجانب المتمركز في الشرق) هو توحيد الميزانية، وليس نسب من إيرادات النفط”.