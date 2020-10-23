ليبيا – رحب الاتحاد الأوروبي بالأنباء الواردة من جنيف حول توصل الطرفين المتحاربين في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في كل مناطق البلاد.

المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل وصف بحسب ما أفادت وكالة”آكي”الإيطالية الأمر بـ”الجيد”، مؤكداً على ضرورة الانتظار لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ما حدث في جنيف.

وبحسب تصريحات أدلى بها بيتر ستانو المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال:”ورغم الترحيب الأولي بالاتفاق، يبقى الأوروبيون حذرين تجاهه،حيث يتعين رؤية كيفية تنفيذه، فنحن نعي جيداً أن تنفيذ الاتفاق أصعب من التفاوض بشأنه”.

وكرر المتحدث تصميم الاتحاد على الاستمرار في دعم عمل الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا.