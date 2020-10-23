مصر – نجحت القوات البحرية المصرية، اليوم الجمعة، في إنقاذ مركب يرفع العلم التركي في عمق البحر الأبيض المتوسط، بعد تعرضه لعطل فني مفاجئ.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن المركب بعث إشارة استغاثة الساعة 12:00 ظهر أمس الخميس، إنذارا بتعرضه لعطل فني مفاجئ على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني.

وعلى الفور، أصدرت البحرية المصرية أوامرها بدفع الفرقاطة المصرية “الظافر” إلى موقع الحادث، حيث تم إجلاء جميع الركاب على متن المركب، وعددهم الإجمالي 57 شخصا، بينهم 48 رجلا و6 سيدات و3 أطفال، من جنسيات مختلفة، توزعت كالتالي:31 عراقيا، 23 إيرانيا، تركيان ومصري واحد.

وبعدما تم سحب المركب المعطل ورسوه صباح اليوم الجمعة على رصيف قاعدة “3 يوليو البحرية” في منطقة جرجوب، تم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.

المصدر: اليوم السابع