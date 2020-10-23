ليبيا – رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ اليوم الجمعة باتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أوضح عبر المكتب الاعلامي للوزارة أن النجاح الذي تحقق اليوم الجمعة جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي.

كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد،داعيا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي وضمان عدم التصعيد.

حافظ أعرب عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.