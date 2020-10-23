ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم يحقن الدماء ويرفع معاناة المواطنين ويمهد الطريق لنجاح مسارات أخرى اقتصادية وسياسية.

السراج في بيان له بمناسبة ما وصفها بـ”ذكرى التحرير” أطلعت المرصد على نسخة منه أشاد بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في الوصول إلى الاتفاق معربا عن تقديره لمساعي البعثة لتحقيق السلام في ليبيا والقائم على العدل والمرتكز على ضمانات تبعد شبح الحرب والقلاقل عن البلاد.

وأضاف:” وان لانهمل قضية المساءلة فلا تساهل مع من ارتكب جرائم في حق الليبيين ومن خلف عند انسحابه ألغاما ومقابر جماعية “.

كما جدد تأكيده على بناء الدولة المدنية الحديثة، قائلاً:” لاعودة إلى الوراء ولا مجال لعسكرة الدولة “، مطالبا الجميع إدراك بأنه لابديل عن التفاهم والتوافق وإنهاء الانقسام السياسي والاتفاق على مسار يقود سريعا الى الانتخابات وهي الاستحقاق الذي سنهي أزمة الشرعيات التي أنهكت البلاد.

وتابع:” في ذكرى التحرير علينا أن نتحرر من الكراهية والأنانية وأن تصفو النفوس بحق لتساعيد تلاحمنا ونوحد مؤسساتنا ونغلب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والجهوية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم بحكمة وبعد نظر ،لينظروا أبعد من أقدامهم ليروا المخاطر التي تحيط بنا والتحديات التي تواجهنا”.

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