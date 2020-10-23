ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس في روما محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

الاجتماع أكد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على الحل السياسي للازمة الليبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 ومن خلال مسارات ثلاث ” أمني واقتصادي وسياسي “.

وعلى الصعيد الثنائي جرى بحث عدد من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالي الامن والدفاع من خلال برامج الدراسة والتدريب في الكليات والاكاديميات العسكرية الإيطالية،ومجال الاقتصاد ومتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا اضافة لبرامج تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعمليات الانقاذ، ومساهمة إيطاليا في التنمية المكانية.

وشارك في المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة الإيطالية الوفد المرافق للسراج ويضم وزير الخارجية محمد سيالة والسفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، وعن الجانب الإيطالي وزير الخارجية لويدجي دي مايو عدد من كبار مسؤولي الحكومة.

وهذا وتأتي زيارة رئيس المجلس الرئاسي لإيطاليا وفقاً لمكتب حكومة الوفاق في اطار التشاور والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.