ليبيا – أكد رئيس لجنة 5+5 المكلفة من المجلس الرئاسي أحمد بوشحمة أن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون سبباً رئيسياً لإنهاء نزيف الدم داخل ليبيا ووقف النزاع المسلح،مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيكون سببا في الأمن و الإستقرار داخل التراب الليبي.

بوشحمة وفي كلمة له خلال مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″ داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف تابعتها صحيفة المرصد قال:” على جميع ضباط الجيش الليبي والمؤسسة العسكرية بذل قصارى جهدهم ليكونوا على قدر المسؤولية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية لتكون اليد التي تضرب بقوة على من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا”.

ودعا رئيس اللجنة السياسيين في ليبيا أن يكونوا يدا واحدة بعيداً عن التجاذبات والأحزاب والتيارات الأخرى لتحقيق الاستقرار العسكري والسياسي في البلاد.

وأضاف:”الاستقرار السياسي والعسكري هو الذي يكون اليد لبناء الوطن وهو الذي يصل بالوطن إلى الأمن والاستقرار ، فكفانا معاناة ودماء وانقسامات ونقول أن الشعب الليبي في هذه اللحظة أن يكون لنا تغيير في معاناة الشعب الليبي في كافة الأرض الليبية وخاصة المواطنيين الليبيين في الجنوب”

بوشحمة إختتم تصريحه بالقول:” على الليبيين أن يكونوا يد واحدة في بناء بلادهم لتكون دولة أمن واستقرار،لامانع لدينا أن يتم التعاون مع الدول الأخرى في البناء والمصالح سواء تعاون عسكري أو سياسي”.